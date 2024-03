VIDEO – Inter-Genoa match point! Tre rientri | TG Flash Inter-News

Leggi tutta la notizia su inter-news

Occasione ghiotta per l', questa sera al Meazza. I nerazzurri, vincendo contro il, si porterebbero a +15 sulla Juventus, che ieri ha perso a Napoli per 2-1. Dunque, sarà una sorta diper la squadra di Simone Inzaghi, a caccia della dodicesima vittoria di fila in stagione, la decima in campionato. Buone notizie dall'infermeria: rientrano Thuram, Acerbi e Frattesi. Mentre Calhanoglu ...