VIDEO – Frosinone-Lecce 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 4 marzo 2024)ventisettesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo stadio ‘Benito Stirpe’ di. UN PUNTO A TESTA ?1-1ventisettesima giornata diA. Allo Stirpe,molto combattuta e anche a tratti bloccata con il gioiello delSoulé meno in palla rispetto al suo solito. L’unica palla-gol del primo tempo arriva al minuto 27 con Krstovic, che spara davanti a Cerofolini, ma super risposta del portiere di Di Francesco. Nel finale, ...

“L’entusiasmo c’è sempre perché per me allenare è passione, amore, soprattutto alla Juventus. Faccio parte di questo club da 10 anni, quindi sento la ... (sportface)

L’allenatore della Juve ntus presenta la sfida dell’Allianz Stadium in Conferenza stampa Massimiliano Allegri è intervenuto nella consueta ... (calcionews24)

Il video con gli Highlights e i gol di Juventus-Frosinone 3-2, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . All’Allianz Stadium i ... (sportface)

Gaeta – Una mattinata ventosa e le incerte condizioni metereologiche non hanno tenuto lontano martedì dall’ingresso dell’ex ospedale “Monsignor Luigi Di ... (temporeale.info)

Tra Frosinone e Lecce esce fuori un brodino: un gol per tempo, un punto ciascuno: VIDEOSalernitana e Udinese si dividono la posta in palio, finisce 1-1. Scoppia il caso Dia: gli highlights ...fcinternews

"Chi non salta juventino è!", De Laurentiis scatenato sugli spalti del Maradona (VIDEO): Il presidente di comporta come il primo tifoso, saltando insieme a tutto il Maradona dopo il gol di Kvaratskhelia. Khvicha Kvaratskhelia si scatena dopo il gol alla Juventus: esplosione di gioia per ...areanapoli

VIDEO - Cade l'Empoli di Nicola al Castellani: per il Cagliari tre punti di platino. Gli highlights: Vittoria di fondamentale importanza del Cagliari, che espugna Empoli grazie al gol di Jankto e ottiene tre punti vitali in chiave salvezza. Nicola incassa la prima sconfitta da quando ...fcinternews