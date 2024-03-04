Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 20:30 (Di lunedì 4 marzo 2024) Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 Roma-NAPOLI, PERMANGONO CODE DI 6 KM TRA FERENTINO E ANAGNI VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO. IL TRAFFICO SCORRE SU UNA CORSIA DI MARCIA. SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE, A PARTIRE DA QUESTA NOTTE E FINO ALL’8 MARZO CHIUSO IL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA. LA FASCIA ORARIA INTERESSATA È QUELLA DALLE 22:00 ALLE 6:00 DEL MATTINO SEGUENTE. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ... (romadailynews)
Video di Tendenza
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma