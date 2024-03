Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024)DEL 4 MARZOORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA UN AGGIORNAMENTO SULL’A1-NAPOLI, PERMANGONO CODE DI 6 KM TRA FERENTINO E ANAGNI VERSOA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO. IL TRAFFICO SCORRE SU UNA CORSIA DI MARCIA. SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE, A PARTIRE DA QUESTA NOTTE E FINO ALL’8 MARZO CHIUSO IL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA. LA FASCIA ORARIA INTERESSATA È QUELLA DALLE 22:00 ALLE 6:00 DEL MATTINO SEGUENTE. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE ...