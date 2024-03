Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024)DEL 4 MARZOORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO ANCORA CON L’A1-NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FERENTINO E ANAGNI VERSO, SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO, IL TRAFFICO SCORRE SU UNA CORSIA DI MARCIA. SUL TRATTO INTERESSATO SONO 6 I KM DI CODA. MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TUTTAVIA PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA PISANA E AURELIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SULLA FLAMINIA FILE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER RIANO VERSO TERNI. SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. DA ...