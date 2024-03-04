Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 18:15 (Di lunedì 4 marzo 2024) Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO ANCORA L’A1 Roma-NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA FERENTINO E ANAGNI VERSO Roma, SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO, IL TRAFFICO SCORRE SU UNA CORSIA DI MARCIA. SUL TRATTO INTERESSATO SONO 6 I KM DI CODA. ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA. RESTANDO IN INTERNA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E AURELIA. SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI TRA LO SVINCOLO PER RIANO E QUELLO PER CASTELNUOVO DI PORTO VERSO TERNI. SULLA NETTUNENSE FILE ALL’ALTEZZA ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ... (romadailynews)
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