Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 15 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 15:30 (Di lunedì 4 marzo 2024) Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI BORGO MONTELLO VERSO LATINA. SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA STRADA DEL CAVALIERE. ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. SULL’A1 FIRENZE-Roma SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE TRA GUIDONIA MONTECELIO E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO FIRENZE. ATTIVO UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA. LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA SALARIA, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ...
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APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO

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