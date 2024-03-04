Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 12 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 12:30 (Di lunedì 4 marzo 2024) Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 12.20 FDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL RomaNO DIREZIONE LATINA ABBIAMO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE DI Roma IN ESTERNA PONTINA E CASILINA. IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 DA VIA TOGLIATTI AL RACCORDO CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SULLA VIA DEL MARE DAL RACCORDO A VITINIA VERSO OSTIA CODE SULLA CASSIA DALLA STORTA A TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral
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