Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 08 | 45

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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 08:45 (Di lunedì 4 marzo 2024) Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 08.30 FDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE DI Roma IN ESTERNA ALTEZZA AURELIA, PIU’ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA DALL’APPIA A BUFALOTTA IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE SUD E APPIA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CON CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBAN DELL’ A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E SULL’A91 Roma FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE ALLA COLOMBO CODE SULLA CASSIA BIS ALTEZZA FORMELLO CODE SULLA CASSIA DALLA STORTA ALLA GIUSTINIANA SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SALARIA E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO IN ...
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