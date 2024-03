Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024)DEL 4 MARZOORE 08.30 FDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SUL RACCORDO ANULARE DIIN ESTERNA ALTEZZA AURELIA, PIU’ AVANTI TRAFIUMICINO E PONTINA E ANCORA DALL’APPIA A BUFALOTTA IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE SUD E APPIA SULLA DIRAMAZIONESUD CON CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBAN DELL’ A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E SULL’A91FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE ALLA COLOMBO CODE SULLA CASSIA BIS ALTEZZA FORMELLO CODE SULLA CASSIA DALLA STORTA ALLA GIUSTINIANA SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SALARIA E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO IN ...