Via Morghen | via ai lavori ma spuntano altri dissesti

L'Abc: "Il privato deve prima riparare la parete, solo dopo potremo intervenire ". Ieri il sopralluogo della Procura. Chiusa via Solimena tra via Antonio ... (fanpage)

Napoli, alla voragine di via Morghen le indicazioni di via Manzoni: La sequenza di dissesti a Napoli è impressionante. Non c'è nemmeno il tempo di disallestire un cantiere che subito bisogna realizzarne un altro. Così capita che le ...ilmattino

Voragine in via Morghen, al via i lavori: fissata data per la riapertura: PUBBLICITÀ Sono cominciati i lavori che portaranno alla riapertura totale del traffico veicolare su via Morghen, dopo che una voragine aveva provocato ingenti danni ad auto, ma senza persone ferite in ...informazione

Voragine al Vomero, al via i lavori in via Morghen: 20 giorni per riaprire: Sono partiti i lavori in via Morghen, luogo della voragine che nel quartiere napoletano del Vomero, lo scorso 21 febbraio ha inghiottito due auto. Le cattive condizioni atmosferiche avevano fatto ...rainews

Dissesti al Vomero, gli sfollati in piazza: «Noi abbandonati dalle istituzioni» | I video-interventi dei residenti: Risultato: 12 appartamenti e 3 negozi sgomberati, e ancora inagibili. Poi il crollo stradale del 21 febbraio in via Morghen. Via dalle case, circa 60 abitanti del civico 63, e un’altra decina del ...giustizianews24

Voragine Vomero, un centinaio di persone al sit in di protesta: Circa cento persone hanno preso in piazza Vanvitelli, a Napoli, al sit in dei residenti nei condomini di via Morghen e via Solimena sgomberati a seguito dell'apertura di due voragini nei giorni scorsi ...ansa