Via libera della Camera al decreto per l' organizzazione del G7

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nell'Aulasi approva con 141 sì, 65 no, 8 astenuti il disegno di legge di conversione delper l'del G7. Il provvedimento, che prevede, tra l'altro, l'istituzionefigura del Commissario straordinario che dovrà gestire e coordinare la realizzazione e la manutenzione delle varie infrastrutture anche in vista del vertice di capi di Stato e di Governo previsto dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia in Puglia, ora passa al Senato.

