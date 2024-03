Chiara King era in viaggio a Milano e su Tik Tok denuncia: "Sette uomini mi hanno fatto catcalling nell'arco di trenta minuti. Ragazze ditemi: come affrontate ... (fanpage)

Civitanova stalking nei confronti del presidente del Consiglio comunale Fausto Troiani , a giudizio una romena 35enne. Il processo a carico della donna che in ... (corriereadriatico)

Via King cambia volto, partono i lavori per il nuovo polo commerciale: LORETO. L’area vicino alla Motorizzazione ospiterà un supermercato, servizi e un parcheggio da 200 posti Rivoluzione viabilità. «Tutto pronto nel 2025». Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. S ...ecodibergamo

Giochi e anfiteatro riqualificati al parco: Nuovo maquillage in tre aree gioco di Bollate grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Prenderanno il via nelle prossime settimane i lavori per la riqualificazione degli spazi ...ilgiorno

Addio allo storico passaggio a livello di Bergamo: arrivano sottopasso e rotatoria: Lo storico passaggio a livello di via King chiuderà l’anno prossimo in primavera, quando sarà inaugurato il nuovo sottopasso e con esso parte della viabilità di via Carducci, ridisegnata con la ...ecodibergamo