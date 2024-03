“Vergogna di stampo sovietico” Salvini ha pronte le denunce

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Esplode il caso dossieraggio e Matteoperde le staffe. Il leader della Lega è uno dei presunti spiati e alza la voce dopo quanto emerso dall'indagine portata avanti a Perugia: “Come Lega andremo fino in fondo e faremo chiarezza per sapere chi ha dato ordine di spiare centinaia di persone illegalmente. Neanche in Unione sovietica si lavorava giorno e notte per spiare, sputtanare, scannerizzare. Mi rifiuto di pensare che fosse un ufficiale infedele della Finanza, un magistrato infedele o qualche giornalista infedele, qui c'è evidentemente un sistema che aveva nella Lega, nell'impresa e nel centrodestra, un avversario da abbattere”. “Vogliamo sapere - tuona il vicepremier a margine dell'avvio dei lavori del tunnel subportuale di Genova - chi c'era dietro.remo a tutti i livelli e chiediamo gli interventi di condanna e chiarezza, ...