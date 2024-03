Ventunesima giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lafa registrare la sconfitta della capolista Brescia che, cadendo a Pesaro per 93-83, vede così avvicinarsi Milano e Venezia. I meneghini e i lagunari, vincenti rispettivamente contro Varese(94-63) e Scafati(95-66), salgono al secondo raggiungendo Bologna, fermata da Sassari(93-88). Successo in rimonta per Napoli su Treviso(95-81), cosi come sorridono Brindisi su Cremona(79-76), e Pistoia su Tortona(84-71). Nell’anticipo del sabato, Reggio Emilia la spunta su Trento(77-75).: I RISULTATI REGGIO EMILIA-TRENTO 77-75 DINAMO SASSARI-BOLOGNA 93-88 NAPOLI-UNIVERSO TREVISO ...