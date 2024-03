(Di lunedì 4 marzo 2024) Il Mar Rosso biblicamente si divise in due. SullaMar Rosso le opposizioni si sono divise in tre. Pd a favore insiememaggioranza, M5s astenuti. E Verdi-Sinistra assenti, altrimenti avrebbero votato contro

Il Mar Rosso biblicamente si divise in due. Sulla missione Mar Rosso le opposizioni si sono divise in tre. Pd a favore insieme alla maggioranza, M5s astenuti. ... (huffingtonpost)

Velenosa Aspides: Conte non riesce a dire sì neanche alla missione che difende le nostre navi: Il primo atto della votazione sulle missioni internazionali per l'anno 2024 - come quella in Ucraina e le nuove missioni Aspides (Mar Rosso) e Levante (Medio Oriente) - finisce con le minoranze ...huffingtonpost