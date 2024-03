Vela | gli equipaggi italiani a caccia delle medaglie ai Mondiali 49er e 49erFX | Germani-Bertuzzi sognano in grande

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Cominciano domani i Campionati2024 dei doppi acrobaticiFX, in programma nelle acque di Lanzarote (Spagna) da martedì 5 a domenica 10 marzo. Questa rassegna iridata non è valida come evento di qualificazione olimpica, infatti gli ultimi pass a disposizione negli skiff verranno assegnati in occasione della Last Chance Regatta di Hyeres (18-27 aprile). L’Italia si presenta alle Canarie con una flotta composta complessivamente da sei, distribuiti equamente tra settore maschile e femminile. In ottica podio mondiale le speranze maggiori sono riposte sulla coppia formata da Janae Giorgia, già selezionata dalla FIV per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 dopo lo splendido argento europeo 2023 a Vilamoura. Nella classeFX ...