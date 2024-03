Vasco Rossi raddoppia a Bibione | il 1mo giugno prova generale per i fan

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 marzo 2024) La festacon due serate allo Stadio Comunale, 'Soundcheck' data esclusiva per gli iscritti al Blasco Fan Club I concerti delle prove generali per ilLive 2024, allo stadio comunale, diventano due ain provincia di Venezia. Oltre alla data zero di domenica 2- già sold out - la sera