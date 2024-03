Valentina Ferragni torna da Parigi per supportare la sorella Chiara | il look total white da Fazio

Nell’affascinante mondo degli influencer della moda, anche i compiti più semplici possono trasformarsi in disastri comici. Valentina Ferragni , figura di ... (pettegolezzicelebrita)

Valentina Ferragni sta partecipando alla Settimana della Moda di Parigi senza la sorella Chiara, rimasta a Milano. Tra uno show e l'altro non mancano i look ... (fanpage)

Valentina Ferragni è a Parigi per la Fashion Week e nelle ultime ore ha lanciato un trend iper sensuale: ha indossato le parigine di pizzo e le ha portate "a ... (fanpage)

Ospite delle sfilate Parigi ne, l'influencer si sfoga in una story: «Sono rotolata giù dalle scale del condominio. Ho fatto una caduta da film: mi fa ancora ... (vanityfair)

Valentina Ferragni , reduce dalla presenza alla settimana della moda di Parigi, ha avuto un piccolo incidente. Tornata dalla Francia, dove è andata per la ... (thesocialpost)

“Io sono letteralmente ko“, ha detto in una storia Instagram Valentina Ferragni. Dopo il tour milanese, la sorella di Chiara Ferragni è volata in Francia per ... (ilfattoquotidiano)