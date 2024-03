Valencia-Real Madrid | i blancos segna al 98? ma per l’arbitro la partita è già finita Ancelotti | “Cosa mai vista”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 4 marzo 2024) Episodio incredibile nella Liga spagnola dovedel match annulla il gol vittoriato da Bellingham di testa proprio mentre il pallone era in volo verso l’area di rigore In Italia da due giorni non si parla d’altro che della incredibile direzione di gara di Di Bello in Lazio-Milan con tre espulsi e tanti altri episodi che hanno condizionato latutti a sfavore dei biancocelesti, che in Spagna ne accade un’altra ancora più paradossale. Un gol annullato alcontro ilal nono minuto di recupero sugli sviluppi di un corner, perchè, perGil Manzano, lasarebbe terminata proprio al momento del colpo di testa vincente dell’attaccanteista. Finale bollente della ...