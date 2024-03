Valbisenzio | il sopralluogo | “La frana è ancora instabile” Il programma dei lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Prato, 4 marzo 2024 – Lache blocca la SR 325 a nord di Prato, verso Bologna, in località Camino di Vaiano, sta isolando migliaia di residenti dellada tre giorni e da oggi sono in corso le operazioni per togliere rocce pericolanti e detriti venuti giù dalla parete. Oltre alla ditta, sono andati sul posto anche i geologi per monitorare lache si muove dalla sera dell'1 marzo. Stamanidel presidente della Provincia Simone Calamai coi tecnici e col sindaco di Vaiano Primo Bosi. "La situazione è alquanto compromessa; dal punto di vista geologico il fronte è- ha dichiarato Calamai - Ci sono parti che devono essere disgaggiate, iproseguiranno tutta la giornata di oggi per liberare parti importanti della parete rocciosa nel punto della ...