Valanga in Alto Adige | 16enne travolto dalla neve muore in Val Passiria

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il giovane, impegnato in una sciata fuori pista, si trovava in quel momento da solo: il suo corpo senza vita è stato recuperato dopo due ore di ricerca

Il 16enne Markus Raffl è morto travolto da una valanga durante un fuori pista a Plan , in Val Passiria ( Alto Adige ). È la seconda vittima in pochi giorni (notizie.virgilio)

Alto rischio di valanghe in Piemonte, 'molto pericolo in quota': Molte decine di centimetri di neve fresca, in alcuni casi anche un metro caduto in poco più di 24 ore, e vento più forte del previsto: é altissimo il rischio di valanghe su buona parte del Piemonte.ansa

Valanga in val di Gressoney, verso la fine dell'isolamento: (ANSA) - AOSTA, 04 MAR - Mentre sono in corso i lavori di sgombero della Valanga che ieri pomeriggio ha ostruito una galleria a Gaby (Aosta), nelle prossime ore potrebbe finire l'isolamento delle ...notizie.tiscali