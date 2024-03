(Di lunedì 4 marzo 2024) Il Comune di Prato ha emesso un'ordinanza che istituisce il senso unico a scendere dalla collina verso Prato con divieto di sosta nel centro dell'abitato di Figline, che può essere percorso a doppio senso fino alla rotatoria verso via Malcantone e Vignone L'articolo proviene da Firenze Post.

Prato, 2 marzo 2024 – A causa della circolazione stradale interrotta sul SR 325 per maltempo tra Vernio e Vaiano e per garantire un collegamento tra Prato e ... (lanazione)

Ci vorranno ancora diversi giorni prima che la strada regionale 325 a Vaiano in provincia di Prato possa essere riaperta al traffico, dopo la frana di venerdì ... (firenzepost)

frana sulla Sr325 in località Camino: nuovo sopralluogo del presidente Calamai: il sindaco di Vaiano Primo Bosi, la ditta incaricata dei lavori e i geologi, per monitorare l’entità della frana che ha colpito il territorio la sera di venerdì 1 marzo. “Si tratta di una situazione ...gonews

Valbisenzio, il sopralluogo: “La frana è ancora instabile”. Il programma dei lavori: Prato, 4 marzo 2024 – La frana che blocca la SR 325 a nord di Prato, verso Bologna, in località Camino di Vaiano, sta isolando migliaia di residenti della Valbisenzio da tre giorni e da oggi sono in c ...msn

Vaiano, frana sulla strada regionale 325: viabilità alternativa per traffico locale e trasporto merci: Il Comune di Prato ha emesso un'ordinanza che istituisce il senso unico a scendere dalla collina verso Prato con divieto di sosta nel centro dell'abitato di Figline, che può essere percorso a doppio s ...firenzepost