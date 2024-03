(Di lunedì 4 marzo 2024) E' statoundal, zona Castiglion de' Pepoli, per far passare i camion coi primi rifornimenti di viveri e carburante alle popolazioni della Valle del Bisenzio isolate a causa di due frane venute giù col maltempo sulla325 che va da Prato a Bologna L'articolo proviene da Firenze Post.

Ci vorranno ancora diversi giorni prima che la strada regionale 325 a Vaiano in provincia di Prato possa essere riaperta al traffico, dopo la frana di venerdì ... (firenzepost)

Vaiano: frana strada regionale 325, aperto un varco dal Bolognese: La frana più grave ed ancora in movimento è a Vaiano, ma più a monte c’è un’altra frana tra Sasseta e Montepiano, al km 49+200, che ha richiesto azioni immediate di interventi di somma urgenza per la ...firenzepost

Frane in Toscana: rischio isolamento in diverse zone: Sulla SR 325, la viabilità alternativa per il traffico veicolare. Mazzetti (FI): “Subito un decreto alluvione” ...nove.firenze

frana sulla Sr325 in località Camino: nuovo sopralluogo del presidente Calamai: il sindaco di Vaiano Primo Bosi, la ditta incaricata dei lavori e i geologi, per monitorare l’entità della frana che ha colpito il territorio la sera di venerdì 1 marzo. “Si tratta di una situazione ...gonews