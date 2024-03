Usa | è stato Gantz a chiedere l' incontro a Washington

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) "E'" e non gli Stati Uniti "al'con la vice presidente Kamala Harris e il consigliere della sicurezza nazionale americana Jake Sullivan". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con la stampa. "Nei colloqui tra la vice presidente Harris e il ministro israeliano Bennysarà affrontato il tema degli aiuti umanitari a Gaza". Lo ha ribadito il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby in un briefing con la stampa. "L'assistenza a Gaza non è abbastanza", ha ribadito il funzionario.