Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 4 03 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Quando avevo letto le anticipazioni dellaodierna diun brivido gelato mi era corso lungo la schiena. L’idea che Barbara De Santi avesse “mato la nipote di Ernesto Russo al telefono e per lui quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso” aveva messo ansia a me, mi immaginavo a lui. Che se c’è qualcosa che mi indispone incredibilmente, specie in frequentazioni iniziate da poco, è l’invadenza. Quel volersi insinuare nella tua vita subito, deBBBotto, senza rispettare i tempi altrui e prendendosi libertà che nessuno ha mai concesso. E, conoscendo Barbara un po’ più di quanto conosciamo Ernesto, ero già pronta a darle torto marcio. Peccato che nelle anticipazioni mancassero dei dettagli non certo irrilevanti, e l’impressione finale sia stata un pelino differente, mettiamola così. Sia ...