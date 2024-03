Uomini e donne | l' addio tra Ernesto e Barbara | la telefonata alla nipote chiude ogni speranza

Uomini e Donne , si mette male per Barbara De Santi. Non che nelle puntate precedenti sembrava andare a gonfie vele la frequentazione con Ernesto ma ... (caffeinamagazine)

Diabetologi: l'obesità moltiplica il rischio di diabete, 6 volte negli Uomini, dieci volte nelle donne: Sono falsi amici e sì influenzano - negativamente - a vicenda. Parliamo di obesità e diabete, uno tira l'altro tanto da aver portato alla nascita di un neologismo che li comprende entrambi, la ...sanita24.ilsole24ore

Meno pagate e più precarie dei loro coetanei: la vita difficile delle giovani lavoratrici del Lazio: Una strada stretta e piena di ostacoli. Per le donne che lavorano nel Lazio, il percorso è più impervio che per gli Uomini. Il Rapporto Eures-Uil, che siamo in grado di anticiparvi, e che uscirà in ...terzobinario

Frasi sulle donne: citazioni dedicate al gentil sesso: Niente in confronto alla forza che il gentil sesso dimostra ogni giorno, in una società che, purtroppo, è ancora troppo ancorata alla supremazia degli Uomini, o meglio del maschio. Vi proponiamo una ...donnaglamour