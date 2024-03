Uniti nella diversità L’Aperithink con l’on Claudio Durigon

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 4 marzo 2024) Torna Aperithink, il format di incontri ideato da Formiche e Neopharmed Gentili per discutere di attualità e politica. Per tutelare e garantire l’inclusione sociale delle persone che vivono una condizione di disabilità è indispensabile abbracciare una visione che consideri il mondo del lavoro come strumento imprescindibile di autonomia e partecipazione. Un ambiente lavorativo accessibile e inclusivo è cruciale per consentire a tutte le persone di contribuire significativamente alla società e di realizzare il proprio progetto di vita. Alla luce della “Strategia 2021-2030 sui diritti delle persone con disabilità” pubblicata dalla Commissione europea, della Missione 5 del Pnrr “Inclusione e coesione”, e in attuazione della Legge delega in materia di disabilità del 22 Dicembre 2021, il Governo italiano ha recentemente approvato due Decreti legislativi volti ad assicurare il pieno ...