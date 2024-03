Unicef | nel 2022 in Italia 84mila minori lavoratori

(Di lunedì 4 marzo 2024) Insono 70.124 i minorenni, tra i 16 e 18 anni, che nelhanno lavorato con un contratto a tempo indeterminato e regolarmente iscritti all'Inps. A questi si aggiungono un 15% di minorenni che hanno svolto lavori a tempo determinato per una cifra complessiva che si attesta intorno agligiovani. Lo ha detto Domenico Della Porta, docente di medicina del Lavoro all'Università di Salerno e coordinatore dell'Osservatorioper la prevenzione dei danni alla salute da lavorole durante un'audizione in Commissione Periferie della Camera. Sono gli ultimi dati poichè quelli del 2023 verranno diffusi entro il 31 maggio.

