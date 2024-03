Una Serie A scossa dagli allenatori semestrali

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Vietato nascondersi. A questo punto della stagione, gli obiettivi vanno dichiarati come al tavolo del poker: l’Inter dei quattro gol segnati a partita, dello scudetto praticamente certo - indipendentemente dalla partita casalinga del lunedì contro il Genoa - non può non pensare di riuscire a vincere la Champions League, qualora superasse lo scoglio (non agevole, ma certo non proibitivo) del ritorno a Madrid, sponda Atlético. Lo sanno anche le possibili controparti continentali, specie dopo la finale risicatissima dello scorso anno. Non sarà triplete in ogni caso, dal momento che la Coppa Italia è svanita agli ottavi sotto i colpi felpati di Joshua Zirkzee: proprio il Bologna è l’altra squadra che ormai non può più celarsi dietro un dito. Anche a Bergamo, partita crocicchio, si è visto chiaro che l’Europa a cui poter puntare è quella massima, con tutte le stelle: troppi ormai sono i ...