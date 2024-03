Una musa per due amici Memorie di Pattie | la donna che incantò Harrison e Clapton

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) "Cara Layla. Per niente più del piacere passato con te sacrificherei la mia famiglia, il mio Dio e la mia stessa esistenza... Sono al limite della mia mente... Ho ascoltato il vento, ho osservato le nuvole scure e minacciose, ho chiesto alla terra sotto al cielo un segno, un gesto, ma c’è solo silenzio. Perché esiti, sono un povero amante, sono brutto; sono troppo debole, troppo forte, sai il perché? Se mi vuoi, prendimi, sono tuo. Se non mi vuoi, per favore rompi l’incantesimo che mi imprigiona. Mettere in gabbia un animale selvatico è peccato, domarlo è divino. Il mio amore è tuo". È il 1970, la Layla a cui la lettera è dedicata si chiama in realtàBoyd, a firmarla – con un cuoricino – è Ericha 26 anni,25; dal 1966è sposata con George ...