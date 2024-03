Una insolita lezione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Qualche anno fa nessuno avrebbe potuto prevederlo, eppure nel 2024 dobbiamo dare atto come un attore di contenuti per adulti, sino a qualche anno fa sconosciuto ai piu?, sia riuscito in un'impresa titanica, facendo ingresso a scuola per parlare agli studenti. Prima, pero?, di urlare allo scandalo cerchiamo di capire cosa stia succedendo. Edoardo Barbares, in arte Max Felicitas, è un astro nascente nel mondo dell'intrattenimento per adulti, si e? distinto negli anni non solo per aver lanciato le piu? famose attrici del settore, tra cui Martina Smeraldi, ma anche per avere sui social centinaia di migliaia di followers grazie a una cifra stilistica molto lontana dal macismo diffuso nel settore .“Tutto e? iniziato da una richiesta di un ragazzino nel 2023 - afferma Felicitas - Mi chiedeva se fossi disponibile a parlare nella sua scuola della mia esperienza. Impaurito delle possibili ...