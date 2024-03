Una Apple car elettrica non s’ha da fare perché adesso non conviene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) di Carbloggersi tira fuori dalla corsa a un’auto propria, e non succede nulla. In Borsa il titolo non ne risente e veleggia in lieve perdita da un po’ di giorni come altri del tech, gli analisti si girano dall’altra parte, i media danno la notizia che presto sparisce dalla homenon moltiplica click. Solo Elon Musk che non ha niente dase ne è occupa,unacar contro una Tesla sarebbe potuto essere un accidente. E così ha postato su X una faccina che saluta e un’emoji di sigaretta e poi scritto in un altro post: “Lo stato naturale di un’azienda automobilistica è morto”. Nocar? Sono passati esattamente dieci anni da quando Bloomberg per prima scrisse che a Cupertino avevano messo in piedi un programma per creare un’autoa ...