Un leader | un condottiero | Inzaghi brinda un evento speciale con l’Inter

(Di lunedì 4 marzo 2024)sempre piùdi questa Inter. L’allenatore dei nerazzurri spinge i suoi in vista del rush finale e provare a vincere lo scudetto. Magari già a partire da metà aprile, nel derby a casa Milan. LAVORO – Simone, dopo qualche mese passato sulla graticola e con i tifosi pronti all’#Out, adesso sta guidando da veroquesta Inter. E il ventesimo scudetto, nonché la seconda stella, sono sempre più vicini. Con la sconfitta di ieri della Juventus in casa del Napoli,ha l’occasione di volare a +15 dal secondo posto e dare la prima girata di chiavi alla cassaforte. Un percorso straordinario, fatto di continuità grazie anche a un gruppo che ha saputo tenere saldo gli ideali e restare sempre coesi dopo la sconfitta a Istanbul in Champions League. Allo ...

Calzona ha la personalità del leader che mancava al timone della squadra (Gazzetta): Calzona mostra il lato da condottiero, con la personalità del leader che mancava al timone della squadra. E non lo fa per evidenziare una vittoria roboante, ma per difendere uno del gruppo, per ...ilnapolista

Gian Carlo Pellacani: 'Voto Modena, ecco perchè dico sì a un civico': 'Serve un condottiero, uomo o donna che sia, un leader forte, coraggioso e inattaccabile, capace di risvegliare negli animi dei modenesi la passione politica' ...lapressa