Un gruppo di parlamentari italiani è in missione a Rafah

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Unrwa è la spina dorsale dell’assistenza sanitaria nella Striscia: sospendere fondi è una decisione miope”. È ciò che è emerso nel corso della seconda mattinata di incontri della delegazione deidi Pd, M5s e sinistra, impegnati nella, con le agenzie delle Nazioni Unite. Seconda mattinata di incontri per la delegazione deiincon le agenzie delle Nazioni Unite “Il 15,6% dei bambini a Gaza è sotto il livello minimo di nutrizione. Prima era dell’1%. La stima è che aora ci sia un bagno ogni 600 persone, le epidemie sono in aumento e senza un cessate il fuoco le proiezioni parlano di ulteriori 85mila morti in 6 mesi per infezioni o malattie. E 1500 camion ...