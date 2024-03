Un comune integratore migliora le funzioni cognitive in sole 12 settimane

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un team di ricerca internazionale ha determinato che una base di fibre vegetali è in grado dire la funzione cerebrale nelle persone con più di 60 anni. Chi ha assunto i prebiotici, considerati sicuri e a basso costo, ha ottenuti punteggi migliori nei test cognitivi, anche in quelli indicativi per l'Alzheimer. Il test è stato condotto con 36 coppie di gemelli.