Un ’comizio happening’ nel Capitini stracolmo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Più che un auditorium, pur capiente come quello del ’’, ci sarebbe voluto un palasport. Mai vista tanta gente a Perugia per la presentazione di un candidato a sindaco. Parcheggi e aree limitrofe debordano di auto come quando lì vicino giocava il Perugia in serie A, dentro non ci va più neanche uno spillo ma il fiume di popolo non si arresta e continua ad arrivare. Vittoria Ferdinandi è minuta e sorridente, accenna persino qualche passo di danza prima di perdersi in un diluvio di baci e abbracci. Gilet grigio, camicia bianca e jeans a ’campana’, passo dopo passo viene scortata da Damiano Tommasi, ex calciatore e ora sindaco di Verona, dove ha spezzato un’egemonia del centrodestra che sembrava ingiocabile. È quello che vuole fare la Ferdinandi, guardata a vista anche da Tommaso Bori, segretario regionale del Pd e gran regista dell’operazione ’campo largo’ del ...