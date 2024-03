Un Bologna da standing ovation Calafiori e Lucumi giganteggiano Applausi bipartisan per Freuler Kristiansen | un diesel affidabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Skorupski 6 Bravo dopo un quarto d’ora a volare sul tracciante di Lookman, meno al 28’ quando respinge come può la sciabolata di Zappacosta, rendendo il pallone giocabile per l’affondo del nigeriano. Nella ripresa i compagni gli abbassano davanti una saracinesca e non deve sporcarsi nemmeno i guantoni. Posch 5 Ingenua (e un po’ fiscale) l’ammonizione che prende dopo soli 6’ per un’entrata su De Ketelaere. Lookman è scatenato e spesso imprendibile. Thiago vede che non è serata e lo toglie. Beukema 6,5 Sfortunato, ma anche poco reattivo, sulla corta respinta di Skorupski che gli sbatte sulla coscia e diventa un assist per l’1-0 di Lookman. Ma è la sola macchia in una prestazione all’insegna della sicurezza, anche da terzino destro.7,5 Sempre nel vivo della contesa, mette un’infinità di rattoppi a una tela, quella rossoblù, che nel primo tempo si lacera in ...