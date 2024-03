Ultimi appuntamenti in daytime con Terra Amara – anticipazioni 4-9 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 4 marzo 2024)alle 14.10 con. Dalla prossima settimana, la dizi turca di Canale 5 continuerà in prime time, al venerdì, fino al finale e, una volta terminato Amici, dovrebbe sbarcare alla domenica pomeriggio. Ecco quello che accadrà.è visibile in diretta streaming e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 4 a sabato 9Fikret ferito in Libano Fikret e Cetin sono bloccati in Libano dalla guerra civile, e mentre cercano di raggiungere l’ambasciata, Fikret viene ferito. Soccorso da Hakan, Fikret viene portato in ospedale. Intanto a Cukurova arrivano notizie della guerra civile e ...