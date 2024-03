Ultimi aggiornamenti | scoppia caldo primaverile in seconda decade?

Aggiornamento GAE e GPS per il biennio 2024/26, il Ministero accelera. In base a fonti sindacali, la prossima settimana il decreto ministeriale per ... (orizzontescuola)

Sala: “San Siro storia infinita, bisogna cercare una soluzione per non…”: Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in ...ilmilanista

Vittorio Feltri, gelo in studio per le parole omofobe: «Vannacci ha ragione, essere gay non è normale»: L'ex direttore di Libero è stato ospite di Sabrina Scampini, a Stasera Italia, per commentare i fatti di cronaca più importanti negli Ultimi giorni, dalle manganellate agli studenti di Pisa alle ...leggo

Quando fare l’Isee corrente per aumentare bonus e agevolazioni: sarà possibile - in alternativa - considerare redditi e trattamenti percepiti negli Ultimi 2 mesi come base di calcolo del reddito annuale. Per quanto riguarda l’aggiornamento dei redditi non ci sono ...money