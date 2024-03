Ultime Notizie Roma del 04-03-2024 ore 18 | 10

(Di lunedì 4 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno è per in apertura di giornale Le trattative per una tregua Gazza si allontanano dopo rifiuto di Israele di andare colloquio al Cairo accusando a martedì non potete fornire della lista degli Ortaggi ancora in vita così con orari delle operazioni di terra nella striscia in cisgiordania Ma si assiste ad una serie di divisioni tra alti ufficiali delle forze di difesa italiana ovvero coloro che dall’inizio della guerra sono stati voce dell’esercito ha subito sollevato interrogativi la notizia delle dimissioni del popolarissimo Tenente Colonnello Daniele agar.io il comando dell’Unità informativa delle Poste Italiane assieme almeno altri quattro altri funzionari del sistema informativo di Tel Aviv intanto dopo l’arrivo della vice presidente statunitense kamala Harris oggi in Israele contro le pagine ...

Facebook, la sezione Notizie chiude in Usa e Australia ad aprile: La sezione Notizie di Facebook chiuderà definitivamente ad aprile negli Stati Uniti e in Australia. La società non stipulerà nuovi accordi commerciali e "non offrirà nuovi prodotti Facebook specifici ...ansa

Ultime dal Covid, 1.103 nuovi casi, 39 morti nell’ultima settimana, meno che per incidenti stradali: Ultime dal Covid, 1.103 nuovi casi, 39 morti nell’ultima settimana, meno che per incidenti stradali, la situazione aggiornata.blitzquotidiano

