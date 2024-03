Ultime Notizie Roma del 04-03-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno di maltempo e l’allerta neve in tutta Italia in apertura di giornale è un sedicenne morto in Alto Adige travolto da una valanga mentre in Valle D’Aosta migliaia di persone sono isolate continua anche oggi di emergenza sull’Italia prevista tanta pioggia anche temporali nubifragi anche neve allerta arancione in Piemonte per rischio idrogeologico che riguarda pianura Modenese pianura Piacentino Parmense emilia-gna per rischio idraulico secondo L’ultimo bollettino della Protezione Civile l’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali in altri settori dell’Emiliagna e del Piemonte e praticamente tutto il resto d’Italia Lombardia Sardegna Veneto Lazio Liguria Sicilia Umbria Campania Toscana ...