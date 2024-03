Ultime Notizie Roma del 04-03-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il maltempo in primo piano lo schiaffo dell’inverno tra neve e pioggia vento forte a migliaia bloccati in Valle D’Aosta pesa la piena del po a rischio idrogeologico allerta arancione Piemonte di viagna 3 Comuni sono rimasti isolati in Valle frana in Liguria e Piemonte entro la metà di marzo la commissione presenterà il consiglio il quadro negoziale per l’ingresso del lucry dell’Unione Europea lo ha ribadito un portavoce della commissione precisando però che l’adozione del quadro e competenza del consiglio che sul punto decide all’unanimità sui tempi dunque non c’è ancora chiarezza la morte della Regina Elisabetta venuta al 8 settembre 2022 sembra pesare più di quanto ci si potesse aspettare sulla vita della famiglia reale britannica campi tipo dire ...