(Di lunedì 4 marzo 2024)dailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a diminuire la polemica sul presunto stiraggio subito da centinaia di personalità l’equiparazione bancari dichiarazione dei redditi sono stati passati al setaccio del Finanziere Pasquale Striano ed è stata aperta un’indagine della procura di Perugia ancora non si capisce che ordinava questi spezzoni e con quali finalità vengono invece alla luce i nomi di chi ha subito l’inclusione informatiche rendere noti almeno 300 del quotidiano La verità una lista enorme tra politici di imprenditori burocratiche sono stati per così dire di ispezionati con il rilascio di passaporti diventato ormai di col Toso con attese che superano I comunicati anche mesi prende il via la nuova funzione del progetto Poli che consentirà anche le poste di rilasciare Ormai tanto agognato documento la ...

Roma dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la tregua di lontana Israele non va ai colloqui ... (romadailynews)

Noipa ultime notizie 4 marzo 2023 , novità per personale ATA L’ultima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riguardante il Decreto PNRR porta con sé alcune ... (termometropolitico)

