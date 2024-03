Ultime Notizie Roma del 04-03-2024 ore 10 | 10

(Di lunedì 4 marzo 2024)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali studio oltre 6000 persone sono isolate in due valli laterali della Valle d’Aosta a causa del pericolo valanghe legato al intensa nevicata inizia per sabato sera circa 4500 si trovano nella valle dei liste piedi del monte da qui a causa di una valanga caduta gabbia all’imbocco di una galleria sulla strada regionale sono irraggiungibili Comuni più ammoniti gressoney-la-trinité e gressoney-saint-jean oltre a un villaggio di Gaby nella zona di Gran Paradiso Cogne isolata dalla tarda mattinata di ieri a causa della chiusura precauzionale della strada regionale quasi 2 mila le persone bloccate oggi le decisioni sulle riaperture ci sarà un’altra settimana di pioggia è quella che comincerà oggi alla stazione appena arrivata Domani ne seguirà un’altra che porterà maltempo su tutta ...

tregua a Gaza più lontana: Israele non va ai colloqui del Cairo, accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ancora in vita. Zelensky torna a ... (ilsole24ore)

Roma dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la tregua di lontana Israele non va ai colloqui ... (romadailynews)

Ultime dal Covid, 1.103 nuovi casi, 39 morti nell’ultima settimana, meno che per incidenti stradali: Ultime dal Covid, 1.103 nuovi casi, 39 morti nell’ultima settimana, meno che per incidenti stradali, la situazione aggiornata.blitzquotidiano

COVID: bollettino e dati dell'ultima settimana: ecco la situazione in Italia, gli aggiornamenti: I contagi Covid in Italia continuano a calare sensibilmente, come anche i ricoveri e i decessi. Assistiamo ad una situazione, finalmente, in netto miglioramento. A confermarlo, così come riporta ...ilmeteo