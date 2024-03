Ultime Notizie Roma del 04-03-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la tregua di lontana Israele non va ai colloqui dai Cairo accusando di non voler fornire la lista degli Ortaggi ancora in vita Contro il parere di noi teniamo oggi il membro del gabinetto di guerra Vadalà Harris la vice presidente americano e chiedo immediata del fuoco di sei settimane l’apertura di valichi per gli aiuti almeno 12 morti ieri sera in un raid sul campo profughi di nuseir ad altri 7 Rafa media locali parlano di non datati di portavoce dell’esercito israeliano piogge torrenziali forti venti valanghe maltempo è tornata flagellare l’Italia con il ciclone Phedra che sta imperversando soprattutto nel nord Italia scattare per il 4 marzo l’allerta arancione in Piemonte ed Emiliagna 23 Gialla in 15 regioni in Liguria le raffiche di ...