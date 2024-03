Ue multa Apple con cifra record | antitrust | “Comportamenti sleali”

multa record per Apple: quasi 2 miliardi per aver violato le regole sulla concorrenza: multa da record per Apple che dovrà pagare 1,8 miliardi di euro per violazioni alle regole sulla concorrenza con i servizi di streaming musicale. Lo comunica l'Antitrust dell'Unione Europea, parlando ...ecovicentino

Scontro tra Meta e Governo australiano: Facebook non paga gli editori: In Australia vige una legge che obbliga i giganti del web a raggiungere accordi economici con gli editori titolari delle notizie per la loro condivisione, ma Meta è sempre più sul piede di guerra.hwupgrade

Apple, multa della Ue per 1,8 miliardi di euro: abuso di posizione dominante: Indiscrezioni di stampa girate nelle ultime due settimane parlavano di una probabile multa per Apple sui 500 milioni. La sanzione finale comminata dall’Antitrust europea ammonta invece a quasi 4 volte ...quifinanza