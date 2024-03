Ue | erogati 150 milioni alla Tunisia | perchè è una buona notizia per l' Italia

L'Ue eroga alla Tunisia 150 milioni di euro di aiuti: L'Unione Europea prosegue il suo impegno nei confronti della Tunisia erogando un sostegno finanziario sotto forma di aiuti al bilancio per un valore di 150 milioni di euro, nell'ambito del programma d ...ansa

Pnrr, perché l’Italia chiede a Bruxelles modifiche sul Piano: fondi già erogati per 102 miliardi: Comprende 66 riforme e 150 investimenti. Ad oggi la Commissione ha erogato oltre il 50% dei fondi assegnati all'Italia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, per un totale di ...corriere