Ue | ' avanti sul taglio del gas russo | stop totale entro il 2027'

(Di lunedì 4 marzo 2024) "Dobbiamo sbarazzarci del gasil. Ciò significa che stiamo lavorando intensamente per fornire ai nostri Paesi vie di approvvigionamento alternative e fornitori alternativi". Lo ha detto la commissaria Ue per l'Energia, Kadri Simson, al suo arrivo al Consiglio Ue Energia a Bruxelles, nel corso del quale i ministri discuteranno della fine del contratto tra Mosca e Kiev per il transito del gasverso l'Ue attraverso l'Ucraina, prevista alla fine dell'anno. "Sono stata molto chiara e ho più volte confermato anche ai nostri omologhi ucraini il messaggio secondo cui la Commissione europea non si impegnerà con la Russia come fece cinque anni fa, quando fu concordato l'accordo", ha evidenziato Simson.