Udinese | fiducia a tempo per Cioffi | tre idee per il sostituto | un favorito e i piani del club

C’è fiducia per trovare un accordo tra la dirigenza dell’ Udinese e quella del Napoli per Lazar Samardzic , che quest’anno con il club friulano ha già ... (ilnapolista)

La corsa salvezza a undici giornate dal termine delle Serie A: Appassiona negli ultimi turni, crea terrore nei tifosi a fasi alterne. La lotta salvezza in Serie A sta diventato un tema caldo perché potrebbe rivelarsi una delle più entusiasmanti degli ultimi anni.msn

Inter-Genoa, probabili formazioni: Inzaghi con Sanchez, Gilardino punta su Retegui: Il Genoa è reduce dalla convincente vittoria ottenuta per due a zero in casa contro l'Udinese. Due i risultati utili consecutivi per la formazione di Gilardino che nel turno precedente aveva strappato ...mediagol

A MENTE FREDDA – Flop Vlahovc, ritorno di Chiesa e futuro di Allegri alla Juve: Paradossalmente la Juve potrebbe trarre ispirazione dalla trasferta di Napoli, se non altro sotto il profilo dell'atteggiamento. Giocando sempre in quel modo è facile che le ...tuttojuve