A 2 anni dall’invasione russa dell’ Ucraina non soltanto l’Unione europea non mette in campo alcun progetto politico-diplomatico di caratura internazionale per ... (velvetmag)

“Il presidente francese Macron non esclude l’invio di truppe Nato in Ucraina ? Non credo che quella di Macron sia una boutade e comunque il presidente non è ... (ilfattoquotidiano)

Ucraina senza truppe, Zelensky cerca soldati (ma i giovani emigrano). E Mosca vuole colpire le zone di reclutamento: Zelensky è in un vicolo cieco. Mancano le munizioni, mancano soldati ben addestrati, manca una rotazione per chi resiste al fronte da mesi, mancano nuove reclute, manca la motivazione ...ilmattino

I profughi due anni dopo. Ancora quasi 500 gli ucraini in città. Qui non c’è stato l’effetto-ritorno: In molte città si è ridotto il numero di ‘ospiti’ perché tanti sono rientrati nel loro Paese. Da noi no A due anni dall’inizio del conflitto in Ucraina, che ha costretto otto milioni di profughi ad ab ...ilrestodelcarlino

Il Regno Unito ha tracciato illegalmente migliaia di migranti: Un programma di sorveglianza del ministero dell'Interno prevedeva l'applicazione di cavigliere Gps per sorvegliare costantemente gli spostamenti di 4000 persone. Ora è stato giudicato illegale ...wired

Vivere sotto le bombe. I “consigli“ di Valeria: La giovane Ucraina Valeria Shashenok racconta su TikTok la sua vita durante la guerra, condividendo come si cucina e si vive senza elettricità nei rifugi anti missile. Un modo per affrontare lo stress ...quotidiano

GUERRA NATO-RUSSIA/ “La Germania di Scholz vuole guidare un’alleanza contro Mosca”: Austin, Macron, Scholz, i militari tedeschi intercettati: sale la tensione intorno alla guerra in Ucraina. senza negoziati torna lo spettro del nucleare ...ilsussidiario