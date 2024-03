(Di lunedì 4 marzo 2024) "Ufficialmente ha speso finora per gli aiuti militari 0,691 miliardi di euro". Ma "il numero è trepiù grande: 2,2 miliardi" L'Italia per l'trein piùai. Lo rivela Ilche contraddicendo quanto pubblicato sulla testata giornalistica tedesca 'Welt' secondo cui "l'Italia sull'non fa quasi nulla",

Pubblicato il 4 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'Italia per l' Ucraina spende tre volte in più rispetto ai dati ufficiali. Lo rivela Il Foglio che contraddicendo ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – L'Italia per l' Ucraina spende tre volte in più rispetto ai dati ufficiali. Lo rivela Il Foglio che contraddicendo quanto pubblicato sulla testata ... (periodicodaily)

Ucraina, Il Foglio: "L'Italia spende tre volte in più rispetto a dati ufficiali": Ma "il numero è tre volte più grande: 2,2 miliardi" L'Italia per l'Ucraina spende tre volte in più rispetto ai dati ufficiali. Lo rivela Il Foglio che contraddicendo quanto pubblicato sulla testata ...adnkronos

Da contestatore a contestato. L'ex sardina Santori cacciato dal corteo pro Palestina: L'ex leader delle sardine e ora consigliere dem a Bologna è stato fischiato da alcuni attivisti. "Il Pd è incoerente. Dalla destra e dalla sinistra gli stessi manganelli", è l'accusa. Lui contrattacca ...ilfoglio

L'impegno dell'Italia per la sicurezza nel Mar Rosso, domani il Senato vota su Aspides: Come funziona la missione europea: tempi, obiettivi e responsabilità. Intanto c'è stato il primo attacco dei ribelli Houthi all'Italia. I ministri della Difesa e degli Esteri Crosetto e Tajani. "Non s ...ilfoglio